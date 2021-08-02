Модель Коко Остин заявила, что кормит грудью свою пятилетнюю дочь

Модель Коко Остин рассказала в интервью Us Weekly, что все еще кормит грудью свою пятилетнюю дочь Шанель.

При этом она отметила, что ее грудное молоко ни в коем случае не является единственным продуктом питания для ее ребенка. По словам 42-летней модели, ее дочь также ест гамбургеры и стейки.

«Шанель по-прежнему любит мою грудь», — сказала Остин.

Она призналась, что грудное вскармливание еще возможно, поскольку ее дочь «любит время от времени перекусить».

Модель считает, что «это важный момент для связи между матерью и вашим ребенком».

Она также заявила, что собирается и дальше кормить грудью Шанель, пока та не захочет, чтобы это прекратилось.

Ранее модель бельевого бренда Victoria's Secret Эльза Хоск пожаловалась, что ее осуждают за снимки кормления грудью. Однако это, по ее мнению, самый естественный процесс.