Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

Спустя сорок лет после того, как принц Чарльз и принцесса Диана поженились, кусок торта с их свадьбы продадут на аукционе, пишет Mirror.

Внушительная порция марципанового торта с глазурью украшена королевским гербом в красных, синих и золотых тонах. Она была вручена Мойре Смит, одной из служанок королевы-матери в Кларенс-хаусе, сразу после церемонии в 1981 году.

Кусок торта размером 20 на 18 см и весом 794 гр на протяжении сорока лет хранился в пищевой пленке в старой форме для выпечки. Он находился в семье Мойры до 2008 года, после чего эту порцию кондитерского изделия купил коллекционер, который теперь продает его через аукцион Доминика Винтера в Сайренсестере, графство Глостершир.