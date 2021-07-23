Отец Меган Маркл подаст в суд, чтобы увидеть своих внуков

Отец Меган Маркл, жены принца Гарри, Томас заявил, что планирует обратиться в суд, чтобы обеспечить себе возможность видеться с внуками Арчи и Лили. Об этом сообщает FoxNews.

Маркл рассказал, что его внуки не должны страдать за грехи своих родителей.

«Арчи и Лили - маленькие дети. Они не политики. Они не пешки. Они не являются частью игры. И они тоже относятся к королевскому роду и имеют те же права, что и любые другие члены королевской семьи. Я буду подавать прошение в суды Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем» — подчеркнул Маркл.

Он также добавил, что готов принять у себя дома родственников с королевской стороны. В частности, Елизавету II. Томас подчеркнул, что будет рад ее визиту в любое время.

Ранее Томас Маркл сообщил, что собирается снять документальный автобиографический фильм.

Дата релиза ленты пока не называется, однако известно, что Маркл намерен завершить съемку в 2021 году.

Он рассказал, что в фильме будет рассказано о его жизни, работе, а также рождении дочери и ее взрослении.