Елизавета II усилила киберзащиту королевской семьи

Королева Великобритании Елизавета II усилила защиту от хакеров после известий о том, что королевская династия является объектом повышенного риска. Об этом пишет Express.

Казначей королевы сэр Майкл Стивенс считает, что любой взлом аккаунтов королевской семьи может привести к репарационному ущербу, штрафам или судебным искам против членов династии Елизаветы II и их сотрудников.

В марте 2021 года королева назначила на пост первого директора по информационной безопасности Эллиота Аткинса, чтобы предотвратить онлайн-атаки.

Как пишет издание, ведется также работа по повышению уровня знаний персонала королевской семьи о кибербезопасности, сотрудники Елизаветы II и ее приближенных проходят дополнительное обучение.

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак «русских хакеров».