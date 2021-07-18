news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Меркель прибыла в разрушенный от наводнения район Германии 15:56
Большие очереди возникли у стоек регистрации в Шереметьево 15:54
Боец ММА Василевский: опыт и авторитет Хабиба помогают Махачеву 15:46
Народный артист России подверг критике Российский футбольный союз 15:45
Первая сводная тренировка парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте 15:39
Росстат: менее половины россиян довольны своей зарплатой 15:34
На Олимпийские игры в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов 15:32
Скабеева отреагировала шуткой на ситуацию с вызовом Шойгу в СБУ 15:24
Собянин считает взвешенным решение отменить QR-коды 15:18
Эксперт оценил опасность «длинного COVID-19» 15:17

Елизавета II усилила киберзащиту королевской семьи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ben Stansall/AP

Королева Великобритании Елизавета II усилила защиту от хакеров после известий о том, что королевская династия является объектом повышенного риска. Об этом пишет Express.

Казначей королевы сэр Майкл Стивенс считает, что любой взлом аккаунтов королевской семьи может привести к репарационному ущербу, штрафам или судебным искам против членов династии Елизаветы II и их сотрудников.

В марте 2021 года королева назначила на пост первого директора по информационной безопасности Эллиота Аткинса, чтобы предотвратить онлайн-атаки.

Как пишет издание, ведется также работа по повышению уровня знаний персонала королевской семьи о кибербезопасности, сотрудники Елизаветы II и ее приближенных проходят дополнительное обучение.

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак «русских хакеров».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Страны ОПЕК+ согласовали регулирование добычи нефти до конца 2022 года
Росстат опубликовал данные о причинах смертности в России
Смертность из-за наркотиков в России резко выросла на 60% на фоне пандемии
Ставки вверх: у заемщиков осталась неделя на дешевые кредиты
Банковские аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 100 б.п.
МВД Украины заявило о нападении на пограничников на границе с Россией
В России за сутки выявлено 25 018 случаев коронавируса
Пятый день подряд Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом
Кабмин России выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников
Новости и материалы
Меркель прибыла в разрушенный от наводнения район Германии
Большие очереди возникли у стоек регистрации в Шереметьево
Боец ММА Василевский: опыт и авторитет Хабиба помогают Махачеву
Народный артист России подверг критике Российский футбольный союз
Первая сводная тренировка парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте
Росстат: менее половины россиян довольны своей зарплатой
На Олимпийские игры в Токио приедет рекордное количество ЛГБТ-спортсменов
Скабеева отреагировала шуткой на ситуацию с вызовом Шойгу в СБУ
Собянин считает взвешенным решение отменить QR-коды
Эксперт оценил опасность «длинного COVID-19»
Актер Баринов сказал, что считает Федуна дилетантом
Новак назвал срок возвращения России на докризисный уровень добычи нефти
В Японии сняли обвинения с 70-летнего «российского шпиона»
Тренер «Зенита» Семак установил уникальное достижение
СК повторно запросил дело об аварии в Москве с двумя погибшими детьми
Чешский тренер заявил, что Россия показала на Евро позорный футбол
Кабмин России выделит более 3 млрд рублей на строительство дорог в регионах
Глава Олимпийского комитета России предложил запретить рекламу мельдония
Все новости
Почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю
Более трети россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели
«Я встретил реальных шизофреников»: как самовыдвиженцы собирают подписи
Сборщики подписей рассказали о своей работе в пандемию коронавируса
Удачно сел: марсоход указал на загадочный источник метана
Ученые нашли необъяснимый источник метана на Марсе
«Разрыв с Украиной — переломный момент для нашей авиапромышленности»
Владимир Гутенев — о состоянии и перспективах российской авиапромышленности
«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию
Власти КНР усилят идеологическую работу с населением
Эволюция Tetris: как менялась самая известная игра в мире
Как игра от разработчика из СССР стала мировым культурным феноменом
«Событие мирового масштаба»: углеродный рынок Китая создаст трудности российским экспортерам
Китайский экспорт в ЕС может стать привлекательней российского
Саакашвили рассказал о предложении главы ЦРУ по захвату Донецка
Экс-президент Грузии вспомнил о вашингтонском плане взятия Донецка
Богатый и еще богаче: люксовые бренды поднимают цены после пандемии
Премиум-бренды изменили ценовую политику после ослабления антикоронавирусных мер
В Европе могут запретить хиджабы в офисах. А как с этим в России?
Европейские работодатели получили право запрещать сотрудникам носить хиджабы
Наши в Каннах: триумф российского кино на фестивале во Франции
Какие призы Каннского кинофестиваля взяли фильмы российского производства
Погибли двое из троих детей, сбитых на переходе в Москве
После аварии в Солнцево в больнице умер второй ребенок
«О чем говорят мужчины»: Барацу из «Квартета И» — 50
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях