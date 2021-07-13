Появилось видео, где Джиган случайно нокаутирует малолетнего сына

Рэпер Джигана во время тренировки с грушей случайно нокаутировал своего годовалого сына. Видео инцидента опубликовала в своем Instagram его жена Оксана Самойлова.
На кадрах видно, как ребенок подходит к груше в тот момент, когда музыкант тренируется и случайно получает удар.
«Когда хотел побоксировать с папой. P. S. Ни один Давидик не пострадал», — написала Самойлова.
Ранее боец Александр Емельяненко высказался о возможном бое против рэпера Джигана, отмечая, что музыкант «полез не туда, куда ему нужно».
25 июня Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября.
Ранее Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о гонораре спортсмена за боксерский поединок против рэпера Джигана. Представитель бойца заявил, что Емельяненко получит самую большую выплату в карьере. Бостанов отметил, что контракт еще не подписан, однако уже есть конкретное предложение и дата боя.