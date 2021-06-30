СМИ: Семилетний принц Джордж стал «счастливым талисманом» на матче сборной Англии

Принц Джордж впервые посетил футбольный матч между сборными Англии и Германии вместе со своими родителями, принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает The Mirror.

7-летний принц и его отец появились на публике в одинаковых костюмах с галстуками. Джордж, как и Уильям, очень любит футбол — во время игры мальчик даже успел поговорить с сидевшим неподалеку футболистом Дэвидом Бекхэмом.

По мнению издания, присутствие юного принца стало своего рода «счастливым талисманом» для сборной Англии. В итоге британцы одержали победу над немцами со счетом 2:0 в матче 1/8 чемпионата Европы — 2021.

Ранее сообщалось, что англичане обыграли Германию в плей-офф чемпионата мира или Европы впервые с 1966 года. Голы забили Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу и Гарри Кейн после результативного паса Джека Грилиша.

Английская сборная встретится в четвертьфинале с победителем пары Швеция – Украина. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало встречи в 22.00 мск.