СМИ: принц Гарри получил миллионы от принца Чарльза после разрыва с семьей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать финансовую поддержку от принца Чарльза в течение нескольких месяцев после разрыва c королевской семьей, сообщает Daily Star со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, поддержка продолжалась до середины 2020 года, за это время принц Чарльз направил на нужды обоих своих сыновей и их семей 4,4 млн фунтов стерлингов ($6,1 млн). При этом источник не уточняет, какая часть этой суммы досталась герцогу и герцогине Сассекским, но утверждает, что «значительная».

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что прекращают исполнять обязанности членов королевской семьи, в январе 2020 года. После этого они переехали в США, где заключили контракты с Netflix и Spotify, а также дали интервью американской журналистке Опре Уинфри.

Ранее журналистка и писатель Пенни Джунор обвинила герцога и герцогиню Сассекских в обмане королевы Великобритании Елизаветы II.