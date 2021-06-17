Victoria's Secret отказывается от «ангелов»

Бренд нижнего белья Victoria's Secret заменяет своих моделей, известных как «ангелы», на женщин, отличающихся «достижениями, а не пропорциями». Об этом сообщает New York Times.

Так, в число моделей бренда вошли 35-летняя футболистка и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино, 17-летняя китайско-американская лыжница Эйлин Гу, 29-летняя двухрасовая модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, а также 38-летняя индийская актриса Приянка Чопра Джонас.

«Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нашему бренду нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и стать о том, чего хотят женщины», — заявил исполнительный директор компании Мартин Уотерс.

Ранее две знаменитые супермодели 90-х – 52-летняя Хелена Кристенсен и 56-летняя Брук Шилдс – приняли участие в рекламной кампании британского бельевого бренда Coco de Mer. О тренде на моделей старшего возраста в рекламе нижнего белья — в материале «Газеты.Ru».