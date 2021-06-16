В Шотландии пенсионерка стала прапрапрабабушкой

В Эдинбурге 86-летняя пенсионерка Мэри Маршалл стала прапрапрабабушкой, сообщает «Би-би-си».

Всего у женщины восемь детей, а также 90 внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнучка.

Семья из Эдинбурга — одна из немногих в Великобритании, где живет шесть поколений родственников. По информации телеканала, Маршалл — самая старшая представительница семьи, а новорожденной Ниле Фергюсон всего три недели.

Уточняется, что все матери принадлежат к одной семейной линии, и все, кроме мамы Нилы, работают или работали сиделками.

Также издание уточняет, что все женщины родили первенцев, когда им было 18 лет и меньше. Каждая из них живет в Эдинбурге или его окрестностях.

Ранее стало известно, что глава самой большой в мире семьи — Зиона — скончался в возрасте 76 лет на востоке Индии в штате Мизорам. У него было 89 детей от 38 жен. Свой первый брак он заключил в 17 лет.

В 2016 году в Канаде 96-летняя Вера Зоммерфельд стала прапрапрабабушкой с появлением в семье шестого поколения — новорожденной девочки Кейлли.