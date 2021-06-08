Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в одинаковых кедах на фоне слухов о их вражде

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и герцогиня Сассекская Меган Маркл появились на людях в одинаковых кедах на фоне слухов о вражде между ними. Об этом сообщает Page Six.

Супругу принца Уильяма заметили в белой обуви с буквой «V» за $120 во время королевского турне по Шотландии 26 мая. При этом одета герцогиня была в черный классический костюм общей стоимостью в $1 673.

Жена принца Гарри, в свою очередь, появилась в идентичных кедах на паралимпийских играх в Австралии в 2018 году. Тогда на ней были черные джинсы $190 и ветровка того же цвета.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Девочку назвали Лилибет Диана — в честь королевы Великобритании Елизаветы II и матери принца погибшей в 1997 году принцессы Дианы.