СМИ: Кейт Миддлтон взяла на себя функции принца Филиппа в королевской семье

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя функции покойного герцога Эдинбургского Филиппа, который содействовал членам британской королевской семьи в решении их проблем, сообщает газета Daily Mail.

Как считает ведущая посвященной Виндзорам колонки в журнале Vanity Fair Кэти Николь, 39-летняя герцогиня стала «самым драгоценным активом» монаршей фамилии в трудное для нее время.

«Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи. Я наблюдаю, как Кейт берется за эту роль, пытаясь сохранить [семью] как единое целое», — сказала Николь в эфире австралийского телешоу 60 Minutes.

По мнению эксперта, Кейт и ее муж принц Уильям могут оказаться более популярной парой на троне, чем наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. Николь пояснила, что для человека, который родился вне королевской семьи, Кейт Миддлтон справляется с королевскими обязанностями очень хорошо.

Ранее стало известно, что принц Уильям и его супруга Кейт запустили YouTube-канал.