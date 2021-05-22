Королева Елизавета II почтила память принца Филиппа, посетив авианосец Queen Elizabeth

Королева Великобритании Елизавета II почтила память своего покойного супруга, принца Филиппа, посетив авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth («Корабль Его Величества Королевы Елизаветы») в Портсмуте. Об этом сообщает The Express.

Отмечается, что монарх поднялась на борт судна спустя семь лет после того, как они с мужем дали название авианосцу.

На палубе HMS Queen Elizabeth королеву приветствовали командир корабля капитан Ангус Эссенхай и командующий всей авианосной группой коммодор Стивен Мурхаус.

В субботу, 22 мая, HMS Queen Elizabeth отправится в поход во главе авианосной ударной группы.

По данным издания, королева во время своего визита на судно надела кашемировое пальто в военном стиле, на шляпу она заколола брошь, которую ей подарил принц Филипп в 1966 году. Это первый раз, когда ее величество появилось с этим украшением на публике.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.