Принцы Уильям и Гарри раскритиковали «Би-би-си» из-за интервью Дианы

Принцы Уильям и Гарри резко высказались о бывшем журналисте «Би-би-си» Мартине Башире и самой телерадиокорпорации из-за истории со скандальным интервью, которая их мать принцесса Дианой дала в 1995 году, передает NBC News.

По словам старшего сына Уильяма, это интервью сыграло значимую роль в ухудшении отношений между его родителями и ранило очень многих людей. Он отметил, что Диану подвел не только бесчестный журналист, но и руководство «Би-би-си».

При этом принц Гарри заявил, что действия журналистов сыграли роковую роль для его матери, которая погибла в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци. Как подчеркнул младший брат, «цепная реакция», которая была связана «с неэтичными действиями» и «с культурой эксплуатации», в конечном итоге лишила принцессу жизни.

Герцог Сассекский также указал, что практика, подобная действиям Башира, по-прежнему широко распространена.