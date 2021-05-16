СМИ: у принцессы Кентской появились тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca

У члена британской королевской семьи, супруги принца Майкла Кентского, Марии Кристины фон Рейбниц появились тромбы после того, как она в начале текущего года привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источник.

По информации газеты, 76-летняя королевская особа уже как почти месяц проходит лечение дома после вредного воздействия, которое на нее оказал этот препарат.

«Принцесса была нездорова и обратилась за медицинской помощью», — сказал собеседник издания.

По его словам, это было тревожное время для всех тех, кто ее окружает.

«Тем, кто был рядом с ней, было трудно видеть ее страдания. Она действительно прошла через это», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз вылечился от COVID-19. Коронавирусную инфекцию у 71-летнего наследник британского престола обнаружили в конце марта, после чего он самоизолировался в своей шотландской резиденции. Болезнь у него прошла в легкой форме.