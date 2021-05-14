Прокуратура в Петербурге потребовала запретить ролик Dolce & Gabbana

Представители прокуратуры направили иск в суд в Санкт-Петербурге с требованием запретить распространять в России информацию из видео, опубликованного в аккаунте в Instagram бренда Dolce & Gabbana. В ведомстве считают, что ролик пропагандирует нетрадиционные отношения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службе судов города.

В иске указывается, что прокурор провел проверку и обнаружил, что в интернете по адресу https://www.instagram.com/p/CLO1zugqARD (ссылка на видеоролик в официальном аккаунте — «Газета.Ru») был выложен видеоматериал, «на котором содержится информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

По информации пресс-службы, прокуратура подала иск в Октябрьский районный суд Петербурга. Суд решил до 7 июня оставить его без движения.

Ранее сообщалось, что в отношении рэпера Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП). Причиной для расследования стали клипы «Розовое вино-2» и Family. На видео жаловался бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Носов.

Российскому исполнителю в соответствии с данной статьей может грозить штраф до 1 млн. рублей.