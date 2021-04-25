Стала известна причина смерти дизайнера Альбера Эльбаза

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Global Look Press

Дизайнер одежды Альбер Эльбаз умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Он скончался в Париже 24 апреля в возрасте 59 лет.

Альбер Эльбаз родился в Марокко, вырос в Израиле и долгое время жил в Нью-Йорке, занимаясь свадебной модой. Он был креативным директором Yves Saint Laurent с 1998 года, а затем перешел на аналогичную должность в Lanvin, где проработал с 2001 по 2015 год. Его платья носили такие актрисы, как Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Катрин Денев и многие другие. После ухода из Lanvin Эльбаз взял пятилетний перерыв в мире моды, а в начале 2021 года дебютировал на Неделе высокой моды в Париже с личным брендом AZ Factory.