Умер дизайнер одежды Альбер Эльбаз

Скончался дизайнер одежды Альбер Эльбаз. Об этом сообщает журнал WWD.

Эльбаз умер в возрасте 59 лет в Париже. Причину его смерти не сообщают.

Смерть дизайнера подтвердили в компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит его бренд AZ Factory.

Альбер Эльбаз родился в Марокко, вырос в Израиле и долгое время жил в Нью-Йорке, занимаясь свадебной модой. Он был креативным директором Yves Saint Laurent с 1998 года, а затем перешел на аналогичную должность в Lanvin, где проработал с 2001 по 2015 год. Затем дизайнер основал собственный модный бренд AZ Factory.