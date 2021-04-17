Во время отпевания принца Филиппа исполнили молитву на русском языке

Во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа исполнили молитву на русском языке. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что хор исполнил молитву «Со святыми упокой Христе души раб твоих».

Ранее принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Панихиду провели глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер. После этого дубовый гроб с телом и мраморным постаментом на специальном лифте опустили в подземную королевскую усыпальницу.

После смерти королевы герцога Эдинбургского вместе с ней захоронят в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930-2002).

До этого был обнародован список приглашенных на похороны принца Филиппа. Кроме того, СМИ писали, что в британской королевской семье назрел конфликт из-за выбора одежды на похороны Филиппа.