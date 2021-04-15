Принцы Уильям и Гарри не будут вместе следовать за гробом принца Филиппа

Британские принцы Уильям и его младший брат Гарри будут разделены во время траурной процессии похорон их деда принца Филиппа, пишет Guardian со ссылкой на подробности похоронной церемонии, опубликованные Букингемским дворцом.

По данным издания, Уильям и Гарри будут разделены их кузеном Питером Филлипсом во время следования за гробом герцога Эдинбургского на похоронах 17 апреля.

Решение, по данным СМИ, было принято королевой Еизаветой II. Оно вряд ли развеет слухи о разладе между братьями, отмечает издание.

«Все договоренности согласованы, и они отражают пожелания Ее Величества», — отметили во дворце.

Слухи и непростых отношениях между братьями еще больше обострились после скандального интервью Гарри и его жены Меган Марл Опре Уинфри.

Ранее был обнародован список приглашенных на похороны принца Филиппа.