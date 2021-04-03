Умерла модельер Карла Мария Зампатти

В возрасте 78 лет скончалась модельер и бизнесвумен Карла Мария Зампатти — австралийка итальянского происхождения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна потеряла великого и вдохновляющего австралийца. Он отметил, что Зампатти при жизни являлась иконой индустрии моды, пионером в предпринимательстве и поборницей мультикультурного подхода.

Модельер открыла десятки бутиков по всей Австралии, была директором в нескольких компаниях, а также выполняла функции председателя австралийской государственной телерадиовещательной компании The Special Broadcasting Service.

Семья Зампатти заявила, что она получила большой успех как бизнесвумен вопреки радикальным социальным изменениям, разрабатывала одежду для женщин, сражалась за их права 1960-х годах и продолжала это делать до конца.

Одежду Зампатти носили такие известные актрисы, как Николь Кидман и Кейт Бланшетт, а также бывшая премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.