В Британии появится мемориальная «синяя табличка» в память о принцессе Диане

В одном из общественных мест Великобритании появится мемориальная «синяя табличка» в честь принцессы Дианы, матери внуков британской королевы — принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что инициатором идеи выступил благотворительный фонд «Английское наследие».

По данным телеканала, такие таблички устанавливаются в королевстве с целью увековечить связь между определенным местом и связанным с ним известным человеком или событием.

Где установят памятник в честь погибшей принцессы, пока неизвестно, фонд сообщит об этом до конца года. Предполагается, что он может быть установлен в районе Эрлс-Корт на западе Лондона, где расположена квартира, в которой Диана Спенсер проживала до того, как вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.

По словам кураторского директора «Английского наследия» Анны Ивис, решение об установлении памятника в честь принцессы было принято из-за того, что она при жизни освещала такие проблемы, как ВИЧ, СПИД и наземные мины.

Принцесса Уэльская Диана, бывшая супруга наследника британского престола — принца Чарльза, погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет. Ее сыновьям принцу Уильяму и принцу Гарри было тогда 15 и 12 лет соответственно.

Ранее принц Гарри рассказал о своей матери в интервью Опре Уинфри.