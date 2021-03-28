Кейт Миддлтон выпустила книгу, посвященную пандемии в Великобритании

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, в воскресенье, 28 марта выпустила книгу-фотоальбом, посвященную пандемии в Великобритании, сообщает Reuters.

Название книги — Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 — можно перевести как «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году». Это совместный проект с Национальной портретной галереей. В течении года жители Великобритании могли присылать фотографии, сделанные в период первого локдауна, введенного из-за коронавируса.

Жюри, в составе которого также принимала участие сама герцогиня Кембриджская, выбрали 100 лучших фотографий из 31000 присланных.

«Через Hold Still я хотела показать как использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию», — написала Миддлтон в предисловии.

Книга поступит в продажу с 7 мая.

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