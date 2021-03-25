Французские эксперты оценили вкус вина, которое вернулось из космоса

Бутылку вина, которая больше года находилась на борту Международной космической станции, продегустировали французские энологи, сообщает ТАСС.

«Пребывание в космосе бутылки с вином, которое предоставили на дегустацию, не привело к негативным изменениям с точки зрения сенсорного восприятия», — рассказал глава исследовательского отдела энологии Института виноградарства и вина (ISVV) Филипп Дарье.

Он добавил, что дегустаторов особенно удивили сложные и тонкие оттенки этого напитка.

Агентство уточняет, что партия 20-летнего вина высокого качества Chateau Petrus находилась на орбите 438 дней и 19 часов. Дегустация прошла 1 марта. В ней поучаствовали 12 энологов, 11 из которых указали на отличия между вином, которое провело год на орбите, и тем, которое все это время было на Земле.

Энолог Джейн Ансон заявила, что танины (вещества, дающие терпкость) стали более мягкими, а букет ароматов более фруктовым. Она добавила, что вино, побывавшее в космосе, по вкусу кажется старше на два-три года. В свою очередь, ее коллега Франк Дюбордье сказал, что не заметил значительных изменений во вкусе. Однако он считает, что эксперимент удался, поскольку вино за время пребывания в космосе не стало хуже.