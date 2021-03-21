СМИ: Елизавета II захотела расширить поддержку меньшинств после слов Меган Маркл

Королевская семья Великобритании планирует простимулировать существующие при дворе программы по поддержке меньшинств после слов Меган Маркл о «расизме» в Букингемском дворце, сообщает Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, во дворце признали, что для защиты прав меньшинств в Великобритании «необходимо делать больше». В частности, в Букингемском дворце планируют обращаться за независимыми мнениями, чтобы улучшить подход к многообразию в обществе и к мерам по поддержке этнических меньшинств, инвалидов и ЛГБТ-сообщества.

«У нас есть политика, процедуры и программы, но мы не замечаем желаемого прогресса и согласны с тем, что необходимо сделать еще больше», – заявил источник, приближенный к королевской семье.

В начале марта супруга принца Гарри Меган Маркл в интервью американской журналистке Опре Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность цветом кожи их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее Уинфри уточнила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.

Букингемский дворец пообещал изучить заявление Маркл.