Британский принц Гарри написал предисловие к книге для детей «Больница у холма» автора Криса Коннотона. Об этом пишет The Times.

В книге рассказывается о подростке, который потерял мать, работавшую медсестрой в больнице во время пандемии. В предисловии принц Гарри поделился воспоминаниями о переживаниях после гибели своей матери принцессы Дианы (1961-1997). Герцог Сассекский заявил, что ее смерть оставила «огромную дыру внутри», которую в итоге заполнили другие люди «любовью и поддержкой».

«Мы все сталкиваемся с утратой в той или иной мере, но, когда родители уходят на небеса, мне сказали, что их душа, их любовь и память о них остаются с нами навсегда», — написал принц Гарри.

Он призвал потерявших родителей детей говорить о своих переживаниях и понимать, что чувство одиночества, горя и злости пройдет.

Ранее нарисованный свиньей портрет принца Гарри продали за $3260.