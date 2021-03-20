Белый дом отменил пасхальное катание яиц

Белый дом второй год подряд отменяет катание пасхальных яиц из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официального представителя первой леди США Джилл Байден.

«Байдены надеются продолжить эту традицию в 2022 году», — приводятся слова официального представителя первой леди Майкла ЛаРоса.

По его словам, в ближайшее время администрация направит несколько тысяч памятных яиц в пункты вакцинации и больницы. Также ЛаРос призвал всех продолжить носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться.

В США в первый понедельник после Пасхи традиционно проводится катание яиц с участием первой леди и приглашенных детей. Мероприятие проходит у Белого дома. Традиции уже больше двух столетий.

Ранее Италия ужесточила ограничения по коронавирусу в пасхальные выходные из-за роста числа заболевших.