Букингемский дворец привлек юристов к расследованию жалобы на Меган Маркл

Букингемский дворец передаст сторонней юридической фирме расследование жалоб сотрудников о поведении герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что это еще больше осложнит отношения пары и Букингемского дворца. По словам источников, из-за расследования могут проявиться «самые худшие инциденты».

В то же время во дворце убеждены, что расследование не должно быть публичным. Предположительно, герцог и герцогиня Сассекские не будут участвовать в процессе.

Ранее Меган Маркл раскритиковали за ношение подарка саудовского принца.