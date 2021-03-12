Рейтинг принца Гарри и Меган Маркл упал до нового рекорда

Популярность принца Гарри и его супруги Меган Маркл опустилась до рекордно низкой отметки после интервью Опре Уинфри, сообщает ТАСС.

По результатам опроса социологической компании YouGov, 48% респондентов относятся к Гарри и Меган Маркл отрицательно, а 45% — положительно. За прошедшую неделю их рейтинг упал на 15%, впервые став отрицательным.

В 2020 году пара сложила с себя обязанности старших членов королевской семьи, однако принц Гарри остается шестым в очереди на британский престол.

Ранее сообщили, что Елизавета II в ближайшее время обсудит с принцем Гарри его интервью.