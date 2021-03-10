Пенсионерка из Челябинска попала на страницы итальянской версии Vogue

Фотографии 83-летней Лидии Тучковой из Челябинска оказались на страницах итальянской версии Vogue.

По данным URA.RU, редакторов итальянского журнала поразила история российской пенсионерки, которая осенью прошлого года на протяжении пяти недель пыталась избавиться от коронавирусной инфекции. В то время, когда она находилась в реанимации в челябинской клинике, произошел взрыв баллонов с кислородом.

Журнал поместил фотографию Тучковой в память о том, что она пережила не только страшную инфекцию, но и упоминаемую трагедию.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 31 октября 2020 года. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. В городе был введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Челябинске перепрофилируют больницу, где взорвался баллон с кислородом.