Интервью принца Гарри и Меган Маркл посмотрела пятая часть населения Великобритании

Интервью американской журналистки Опры Уинфри с принцем Гарри и его супругой герцогиней Сассекской Меган Маркл посмотрела примерно пятая часть населения всей Великобритании. Об этом сообщил телеканал CNN.

110-минутное интервью на ITV привлекло в среднем 11 млн зрителей с 21.00 до 23.00. Пик зрительской аудитории составил более 12,4 млн человек — это примерно пятая часть населения Великобритании.

Как отмечает телеканал, такие рейтинги свидетельствуют о любопытстве публики к королевской паре.

Ранее Маркл в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее Опра Уинфри заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.