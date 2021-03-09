Почти половина британцев осудила принца Гарри и Меган Маркл за интервью

После интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл для CBS 47% британцев осудили пару, сообщает YouGov.

Опрос показывает, что 56% проголосовавших не испытывает симпатии к супругам, а 29% респондентов заявили о сильной (12%) или заметной (17%) симпатии к принцу Гарри и Маркл.

Согласно опросу, отношение лично к принцу Гарри почти у половины британцев (53%) улучшилось, и 41% все еще относится к нему негативно. К его жене у большей части аудитории (53%) по-прежнему негативное отношение, и только 39% проголосовало за нее.

Также, согласно опросу, половина британцев считает, что пресса слишком сильно критикует пару после интервью Опре Уинфри.

Ранее Меган Маркл рассказала о беспокойстве королевской семьи насчет цвета кожи ее первого ребенка.