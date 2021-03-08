Борис Джонсон решил не вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не станет вмешиваться в скандал, появившийся вокруг британской королевской семьи после интервью супруги принца Гарри Меган Маркл, цитирует Джонсона Reuters.

Журналисты в ходе пресс-конференции премьера пытались задавать ему различные вопросы по поводу вышедшего интервью с участием Маркл. Однако политик ответил, что продолжит воздерживаться от каких-либо комментариев.

«Воздаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, однако я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи», — сказал он.

Ранее Маркл в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее Опра Уинфри заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу.