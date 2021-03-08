Бывшая жена Джеффа Безоса вышла замуж за учителя

Экс-супруга богатейшего человека планеты, основатель компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук из Сиэтла. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Некоторое время назад Скотт пожертвовала более $1,7 млрд на

благотворительность, о чем она сообщила в своем блоге на платформе Medium. Там же она упомянула о смене фамилии. В декабре женщина написала на своей платформе, что с момента разрыва с Безосом отдала более $4 млрд из своего состояния.

Новый супруг Скотт — Дэн Джуэтт рассказал, что большую часть своей жизни занимался преподавательской деятельность. И теперь, «по счастливой случайности», женился «на одной из самых щедрых и добрых людей», написал мужчина в письме, размещенном на сайте международной благотворительной компании Giving Pledge. Он отметил, что присоединяется к супруге в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим.

Представитель Amazon сообщил, что Джефф Безос счастлив за бывшую жену и ее нового мужа, а также считает Джуэтта хорошим парнем.

В сентябре прошлого года сообщалось, что экс-супруга основателя Amazon Безоса стала богатейшей женщиной в мире.