Меган Маркл рассказала о суицидальных мыслях

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл призналась, что во время выполнения королевских обязанностей ее посещали мысли о самоубийстве. Об этом она рассказала в интервью американской журналистке Опре Уинфри, сообщает CBS.

«Это была очень ясная, реальная и пугающая мысль. Я не могла остаться одна», – заявила герцогиня Сассекская.

Она также добавила, что сообщила о своей потребности обратиться за помощью в Букингемский дворец, однако там ответили, что это не пошло бы на пользу королевской семье.

В ходе интервью Маркл также сообщила о тайной свадьбе с принцем Гарри, которая прошла на заднем дворе их дома за три дня до официальной.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.