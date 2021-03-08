Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о тайной свадьбе

Меган Маркл, жена британского принца Гарри, сообщила о тайной свадьбе, которая прошла на заднем дворе их дома за три дня до официальной. Об этом сообщает CBS.

«Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: «Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас», — сказала Маркл.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о женском поле своего будущего ребенка.