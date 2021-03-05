Супруга Елизаветы II перевели в больницу после кардиологической процедуры

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Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в... Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в...
Герцог Эдинбургский Филипп за рулем своего внедорожника во время Королевского конного шоу в...
Steve Parsons/PA via AP

Герцог Эдинбургский Филипп, 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II, переведен обратно в больницу после кардиологической процедуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

«После успешной процедуры, проведенной герцогу Эдинбургскому в больнице Святого Варфоломея в среду, сегодня утром Его Королевское Высочество был переведен в больницу короля Эдуарда VII», — написано в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что герцог пробудет в больнице еще несколько дней для продолжения лечения.

В сообщении не уточняется, какая процедура потребовалась принцу Филиппу. Информация о состоянии здоровья членов королевской семьи обычно не раскрывается, подчеркивает агентство.

Ранее стало известно, что супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру.