Супруга Елизаветы II перевели в больницу после кардиологической процедуры

Герцог Эдинбургский Филипп, 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II, переведен обратно в больницу после кардиологической процедуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

«После успешной процедуры, проведенной герцогу Эдинбургскому в больнице Святого Варфоломея в среду, сегодня утром Его Королевское Высочество был переведен в больницу короля Эдуарда VII», — написано в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что герцог пробудет в больнице еще несколько дней для продолжения лечения.

В сообщении не уточняется, какая процедура потребовалась принцу Филиппу. Информация о состоянии здоровья членов королевской семьи обычно не раскрывается, подчеркивает агентство.

Ранее стало известно, что супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру.