Внучатый племянник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

Британский аристократ граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон, который приходится внучатым племянником королеве Великобритании Елизавете II, был приговорен к 10 месяцам тюрьмы за попытку изнасилования, передает Sky News.

34-летний Боуз-Лайон признал вину в совершенном нападении на девушку, гостившую в его фамильном замке в Шотландии.

В феврале прошлого года он ночью вломился в комнату гостьи, срывал с нее одежду, несмотря на ее попытки оказать сопротивление.

Женщина смогла выгнать его из комнаты и обратилась за помощью к своим знакомым, которые также находились в замке.

В ходе судебного разбирательства граф принес извинения женщине. Свой поступок он объяснил сильным алкогольным опьянением.

К роду графов Стратморских и Кингхорнских принадлежала мать Елизаветы II.