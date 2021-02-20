Первенец принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка получил имя Август Филип Хоук. Фото новорожденного младенца внучка королевы Великобритании показала на своей странице в Instagram.

«Наши сердца полны любовью к этому маленькому человеку, слова не могут описать ее. Мы рады поделиться с вами этими фотографиями, сделанными нашей прекрасной акушеркой», — написала принцесса Йоркская.

Август – первый ребенок Евгении и Джека, первый внук герцога Йоркского Эндрю и его бывшей супруги Сары, девятый правнук британской королевы Елизаветы II и принца Филипа. Второе свое имя малыш получил в честь прадедушки.

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