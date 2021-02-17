Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике. Соответствующую фотографию на своем сайте выложило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство сообщает, что жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу вместе с ним наблюдали за концертом в честь Дня Звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие состоялось в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне.

В последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года. В тот день она с мужем посетила новогоднее представление в театре в Пхеньяне. Долгое отсутствие первой леди КНДР в северокорейских изданиях породило ряд слухов о ее возможной болезни или беременности.

В октябре прошлого года южнокорейское СМИ сообщило о том, что Ли Соль Чжу может быть серьезно больна или казнена.