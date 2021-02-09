Внучка Елизаветы II родила первенца

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца, сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Младенец стал девятым правнуком королевы.

Мальчик весом около 3,6 кг появился на свет в той же больнице, где супруга принципа Гарри Меган Маркл родила своего сына Арчи. Во время родов супруг принцессы Джек Бруксбэнк был рядом с женой.

И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, указано в сообщении.

В декабре 2020 года о третьей беременности сообщила другая внучка Елизаветы II Зара Тиндалл.