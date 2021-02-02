Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на день рождения королевы

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от поездки в Великобританию на встречу с королевской семьей, передает Daily Mail со ссылкой на источники.

По их данным, такое решение было принято по «личным и практическим» причинам. В то же время ситуация может измениться, уточняют источники. Отмечается, что при принятии решения Маркл учитывает ситуацию с пандемией коронавируса.

Ожидалось, что супруги летом впервые посетят Великобританию после своего переезда в Соединенные Штаты в 2020 году.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

В ноябре герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что у нее случился выкидыш.