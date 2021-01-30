Папа Римский сядет на диету
Доктора посоветовали Папе Римскому Франциску сесть на диету, чтобы облегчить его ишиас. Об этом пишет The Sun.
По словам врачей, избавление от лишнего веса поможет 84-летнему понтифику в борьбе с болями в спине. Папе Римскому посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. Из рациона следует исключить макароны и мучное.
Как пишет издание, выступая на днях на аудиенции у кардиналов, Папа Римский нарушил правило и произнес речь сидя.
«Я должен говорить с вами стоя, но вы знаете, что мой ишиас очень болезненный. Так что, если вы позволите, я прошу у вас прощения и выступлю сидя», — приводятся слова понтифика.
Тем не менее, специалисты отмечают, что если Папа Римский будет следовать советам врачей, его жизни ничего не угрожает.
Ранее Папа Римский Франциск и его предшественник почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI привились от коронавируса.