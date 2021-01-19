Сын миллиардера умер в 24 года из-за наркотиков

В США умер сын миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур 24-летний Гарри, пишет портал Page Six со ссылкой на семью.

Причиной смерти стала передозировка наркотических рецептурных препаратов.

«Мы навсегда будем опечалены тем фактом, что эта разрушительная болезнь так рано оборвала его жизнь. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог», — сообщила семья.

Тело молодого человека нашли в воскресенье, 17 января. Через несколько дней его должны были отправиться на лечение от наркозависимости.

Гарри Брант был манекенщиком, писал колонки для журнала Interview, принадлежащего отцу Питеру Бранту, выпускал вместе с братом линию декоративной косметики для мужчин и женщин.