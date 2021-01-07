Глава аппарата Меланьи Трамп подала в отставку

Руководитель аппарата первой леди США и и экс-пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинет свой пост в связи с протестами в Вашингтоне, передает телеканал MSNBC.

Как сообщается, она подала прошение об отставке в свете «насилия на Капитолийском холме».

Гришэм уже написала в своем Twitter, что для нее было честью «служить стране в Белом доме».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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