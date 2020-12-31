Определена женщина с самым красивым лицом

Модель из Израиля Яэль Шелбия стала самой красивой женщиной по версии развлекательного ресурса TC Candler. Об этом говорится опубликованном на YouTube-канале портала видео.

Отмечается, что в 2017 году Шелбия заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.

В топ-100 также попали четыре россиянки. Актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68 место. На 42 строчке рейтинга расположилась 19-летняя модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова. Еще одна россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла 28 место в рейтинге. Выше всех из россиянок удалось подняться в рейтинге модели Октябрине Максимовой — она заняла 20 место.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обошла Анджелину Джоли: названа самая высокооплачиваемая актриса

— Назван самый популярный среди российских мужчин фильм

— Впервые назван «ребенок года» по версии журнала Time