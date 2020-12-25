Елизавета II посвятила рождественскую речь трудностям пандемии

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации с традиционной речью в честь Рождества. Видеозапись опубликовал телеканал «Би-би-си».

В частности, она затронула тему трудностей, с которыми британцам пришлось столкнуться в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Для многих это время года будет с оттенком грусти. Некоторые оплакивают потерю близких, другие скучают по друзьям и родственникам, находясь вдали от них из соображений безопасности, когда все, чего они хотят на Рождество – это простое объятие или рукопожатие. Если вы в числе таких людей, вы не одиноки», – заявила Елизавета II.

Королева выразила уверенность, что даже в самые темные времена существует надежда на «новый рассвет». Она также подчеркнула, что год, который неизбежно способствовал разделению людей, во многих отношениях их сблизил.

«В Соединенном Королевстве и во всем мире люди великолепно справились с вызовами года, и я так горжусь этим неукротимым духом», – добавила Елизавета II.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп встретят Рождество отдельно от семьи, не покидая Виндзорский замок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рассадили по домам: как королева Великобритании празднует Рождество