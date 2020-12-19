Каждый десятый россиянин не собирается наряжать елку в этом году

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Каждый десятый россиянин не планирует наряжать елку на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Райффайзенбанка.

Среди тех, что собирается украшать дом к праздникам, живую елку будут наряжать 26%, еще 3% россиян планируют сделать альтернативную елку из гирлянд, книг, веток или чего-нибудь еще. Большинство будет украшать искусственное дерево, а 1% пока не определился с выбором.

По мнению 18% опрошенных, меньший вред окружающей среде будет нанесен при покупке живого дерева, 7% назвали самым экологичным вариантом альтернативную елку, а 67% наиболее экологичным решением считают искусственное дерево. Безразличен этот вопрос только для 8% россиян.

Опрос проводился среди жителей 13 городов России в возрасте от 26 до 45 лет. У 55% респондентов есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход большинства опрошенных составляет от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

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