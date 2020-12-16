Канадского модельера Питера Нюгарда обвинили в изнасиловании 57 женщин

В Канаде по запросу США задержали модельера и миллиардера Питера Нюгарда, передает телеканал СBC.

79-летнего дизайнера обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, в том числе на территории США, Канады и Багамских островов.

Нюгарда задержали по запросу США после того, как в суд Нью-Йорка был подан иск с соответствующими обвинениями от 57 женщин. Некоторые эпизоды, по словам потерпевших, произошли еще в 1977 году, при этом двум женщинам на момент предполагаемых преступлений было 14 лет.

Еще один иск был подан двумя сыновьями миллиардера, которые утверждают, что по прямому указанию отца в подростковом возрасте их изнасиловала его знакомая.

Суд постановил держать Нюгарда в следственном изоляторе до 13 января.

Модельер все обвинения отрицает.