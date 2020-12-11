«Человеком года» по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис

Журнал Time присвоил звание «Человек года» кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и претенденту на пост вице-президента Камале Харрис.

«Человек года - это не только год, который был в прошлом году, но и то, куда мы направляемся», — указано в соответствующем сообщении журнала в Twitter.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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