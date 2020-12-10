Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человек года»

Американский журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание «Человека года-2020».

Всего в списке находятся четыре кандидата.

Отмечается, что в список были включены президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Кроме того, в нем оказался главный инфекционист США Энтони Фаучи и медицинские работники, находившиеся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

В числе кандидатов на звание «Человек года-2020» также вошло «Движение за расовую справедливость», которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании сотрудниками полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В 2019 году «Человеком года» по версии Time стала шведская 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

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